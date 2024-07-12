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Зеленський: Америка пліч-о-пліч з нами, а це означає, що американське лідерство не слабшає

13.07.2024 / 10:10
Президент Володимир Зеленський на зустрічі з конгресменами наголосив на підтримці США України.

"Під час зустрічі з конгресменами, які представляють Юту та інші штати, подякував за підтримку України. Дуже цінуємо те, що Америка – пліч-о-пліч з нами, а це означає, що американське лідерство не слабшає", - сказано в його телеграм-каналі.

За його словами, сторони "докладно обговорили, як можемо разом надати більше сили нашим країнам, створити більше промислових можливостей та робочих місць в оборонній сфері".

Зеленський
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