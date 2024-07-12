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Княжицький: Твердо переконаний, що весь світ має визнати депортацію кримськотатарського народу геноцидом

13.07.2024 / 13:15
Народний депутат України Микола Княжицький наголосив на важливості визнання світом депортації кримських татар геноцидом, надто коли йдеться про майбутнє Криму.

Таку думку він висловив у розмові з кореспондентом Укрінформу у Варшаві, коментуючи визнання Сеймом Польщі депортації кримськотатарського народу геноцидом.

Княжицький нагадав, що був ініціатором першого закону про визнання депортації геноцидом, який український парламент прийняв у 2015 році.

“Я твердо переконаний, що весь світ має визнати депортацію кримськотатарського народу геноцидом”, - наголосив він.

Депутат додав, що це особливо важливо зараз, оскільки коли йдеться про майбутнє Криму, який був і залишається невід’ємною частиною України, потрібно говорити про права кримськотатарського населення.

“Адже ми говоримо не лише про землю, а про великий кримськотатарський народ, з яким у нас спільна минула історія і спільне майбутнє, який є частиною українського народу, який воює за свою землю і який переслідується російським агресором протягом багатьох століть”, - наголосив Княжицький.

Політик підкреслив, що світ має зрозуміти: говорити про Крим без згадки про кримських татар неможливо.

“Крим може бути вільним лише у тому разі, коли він буде українським і кримськотатарським”, - резюмував Княжицький.

геноцид, Княжицький
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