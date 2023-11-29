Шмигаль: Україна побила два рекорди споживання електроенергії за опалювальний сезон

"Україна увійшла в стійкий зимовий температурний режим. Це означає, що навантаження на нашу енергетичну систему зросло. І водночас ворог намагається завдати українській енергетиці якнайбільшої шкоди. У мережі з'являється дефіцит потужності, який змушені компенсувати залученням аварійної допомоги від наших сусідів. На жаль, ми вже побили два рекорди споживання за опалювальний сезон. Найвищими показники були 7 та 11 грудня", - написав Шмигаль у телеграм-каналі за результатами засідання уряду.

Прем'єр наголосив, що на сьогодні кожен українець може зробити свій внесок у нашу енергетичну стійкість, для чого достатньо заощаджувати електроенергію, особливо в пікові вечірні й ранкові години.

"Розумне споживання допоможе збалансувати енергосистему й уникнути планових відключень. Наша солідарність минулої зими зірвала наміри росіян занурити Україну в темряву. Переконаний, що зможемо повторити цю перемогу й цього року", - підсумував він.