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Військовий експерт розповів, що таке група ракет і скільки їх може бути в одній групі

12.12.2023 / 18:30
росіяни запускають по Україні групи ракет майже щодня.

Що таке група ракет і скільки ракет може бути в одній групі – Факти ICTV дізналися про це у військового експерта Олександра Коваленка

Група ракет – це скільки

За словами експерта, тут немає якоїсь точної прив’язки.

«Це просто такий вислів – група ракет. Все залежить від багатьох факторів, але якоїсь прив’язки, що це 5, 10, 15, 100 ракет – не існує», – пояснює Коваленко.

Так просто визначається сама загроза, що в повітряному просторі України перебуває група ракет. За словами експерта, їх можна розділяти так само, як і Шахеди.

Ракетні атаки можуть проводитися по-різному. Наприклад, 10 бомбардувальників Ту-95МС здійснюють пуски 20 ракет. Це може бути спочатку одна група, але в повітряному просторі України вони поділяються на чотири групи по п’ять ракет. Із цих чотирьох груп одна, скажімо, прямує на Одесу, друга – в іншому напрямку і так далі.

«Ось усе це і є – групи ракет, тому якоїсь суворо обумовленої кількості в такій групі не існує», – резюмує Коваленко.

Коваленко, ракети
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