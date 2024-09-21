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Сікорський: Ми підтримуємо Україну, але, звичайно, у нас також є свої вимоги

23.09.2024 / 14:21
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив про підтримку України, яка однак не є безумовною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

"Ми хочемо зберегти двопартійну підтримку США союзу з Європою, України, фізичної присутності американських військ у Польщі", – заявив Сікорський, який перебуває у США з десятиденним візитом.

Очільник польської дипломатії відвідав Вашингтон. Найближчими днями він перебуватиме в Нью-Йорку на сесії Генеральної Асамблеї ООН, а пізніше вилетить до Детройта, штат Мічиган, де зустрінеться з керівництвом і працівниками заводу General Dynamics Land Systems, який є виконавцем польських збройових замовлень (на танки Abrams – прим. ред.). Під час перебування в Мічигані заплановані також зустрічі з місцевою польською громадою, а також з членами Конгресу від цього штату.

Сікорський підкреслив, що розмови про альянс і відносини є дуже важливими. "Це важливий союз для нас, це союз, який дозволяє нам почуватися безпечніше", – сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи стають переговори з Україною складнішими (останніми днями ЗМІ повідомляють про суперечку між Сікорським і Зеленським – прим. ред.), він сказав: "Україна перебуває під тиском. У неї все добре на морі, трохи гірше на суші. Ми підтримуємо Україну, але, звичайно, у нас також є свої вимоги, як це буває між сусідами".

Польща, Сікорський
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