Прем'єрка Данії: Найважливішою червоною лінією, яку перетнув путін, було вторгнення в Україну

Про це Фредеріксен сказала в інтерв'ю Bloomberg Television, передає УНН.

"Я пропоную: давайте закінчимо дискусію про червоні лінії. Під час цієї війни було помилкою публічне обговорення червоних ліній, оскільки це просто дало росіянам занадто хорошу карту в їхні руки", - сказала Фредеріксен.

Як зазначає видання, ключові західні країни, включаючи США, наразі відмовляють Україні у праві використовувати ракети західного виробництва для ураження цілей у глибині території росії, побоюючись ескалації війни.

"Було б дуже добре припинити затримки, які є. І я вважаю, що обмеження на використання зброї потрібно зняти. Найважливіша червона лінія вже пройдена. І це було тоді, коли росіяни зайшли в Україну. Тому я не прийму цю передумову, і я ніколи не дозволю нікому з росії вирішувати, що правильно робити в НАТО, в Європі чи в Україні", - додала Фредеріксен.