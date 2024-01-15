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Кулеба вважає, що США схвалять допомогу для України у кінці січня

18.01.2024 / 15:23
Конгрес США схвалить фінансову допомогу для України у кінці січня.

Таку думку озвучив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час виступу на форумі у Давосі.

"Тут питання не йде, давати чи не давати допомогу Україні. Зараз дискусія йде стосовно кордонів (кордон США і Мексику – ред.). Але вже кінець січня, йде війна, треба приймати рішення", – заявив він.

За словами Кулеби, саме кінець січня і є крайнім терміном для схвалення рішення.

"Кінець січня (крайній термін для рішення у США – ред.). Це нам кажуть американські партнери. Вони всі оптимістично ставляться до результату. Вони кажуть, що (в затягуванні – ред.) винна ситуація на кордоні", – додав міністр.

Кулеба
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