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В Укрзалізниці розповіли про нову послугу з накопичення маршрутів

18.01.2024 / 16:25
Акціонерне товариство "Укрзалізниця" планує впровадження послуги щодо накопичення маршрутів на станціях, де це технічно можливо.

Про це пише delo.ua з посиланням на Rail.insider.

За словами Геннадія Майданика, директора департаменту комерційної роботи компанії, мета полягає в повному відмові від обов'язкового переліку станцій, що можуть виконувати операції з накопичення маршрутів.

Планується надання 48-годинної пільги на формування маршруту на станції навантаження або на сусідній станції, де це фізично можливо, з метою скорочення часу обробки таких поїздів та покращення їхньої продуктивності.

"Ми хочемо повністю відійти від маршрутних станцій. Не буде обов’язкового переліку станцій, які можуть виконувати операції з накопичення маршрутних відправок. За рахунок скорочення часу на обробку таких поїздів на шляху прямування та по станціях навантаження і призначення плануємо погодити надання пільгових 48 годин на формування маршруту на станції навантаження або на сусідній станції, де це можна зробити фізично", — уточнив директор департаменту.

Зазначається, для того, щоб отримати таку пільгу, вантажовідправник має виконати три обов'язкові умови, зокрема внесення операції до договору на експлуатацію чи подачу та прибирання вагонів, планування маршруту в АС "Месплан", а також використати 48 годин на формування маршруту.

"Якщо усі умови виконано, УЗ приймає вантаж до перевезення маршрутом без плати за зберігання вагонів", — наголосив Геннадій Майданик.

Зазначається, що перевізник вивчає можливість впровадження цієї послуги з лютого, якщо відповідне рішення буде прийняте цього місяця правлінням компанії.

В контексті накопичення маршрутів на станціях, важливо забезпечити ефективне планування та координацію рухомого складу, щоб мінімізувати час очікування та оптимізувати потоки вантажів через різні станції. Тому в тому разі, коли інфраструктури станції  не дозволить сформувати маршрутний поїзд, "Укрзалізниця" буде вимушена відмовляти у наданні цієї послуги.

Загалом, накопичення маршрутів - це процедура попереднього набору маршрутних завдань, що виконуються у міру настання умов реалізації маршруту.

Зазначимо, що у контексті залізничних та вантажних перевезень "накопичення маршрутів на станціях" означає здатність формувати групи вагонів і призначати їм спільний маршрут для оптимізації транспортного процесу. Це є важливою операційною стратегією для оптимізації та ефективного використання рухомого складу, зменшення затрат і підвищення продуктивності.

Вантаж, який надходить на станцію з різних напрямків, може бути об'єднаний в один поїзд для подальшого перевезення до пункту призначення. Це дозволяє економити час і ресурси, оскільки замість індивідуальних перевезень для кожного напрямку формується один маршрутний поїзд, який може обслуговувати кілька вантажів.

Укрзалізниця, Майданик
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