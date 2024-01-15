Войти | Зарегистрироваться
11:18

суббота,
20 января
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

Бойко: Українці заборгували за електроенергію 15 мільярдів гривень

19.01.2024 / 16:25
За час повномасштабної війни українці заборгували за електроенергію 15 мільярдів гривень, при чому 7,7 млрд грн – лише за 2023 рік.

Про це повідомив Юрій Бойко, радник прем'єр-міністра України та член наглядової ради НЕК "Укренерго", у інтерв'ю виданню ExPro.

За його словами, це дуже велика сума, а лідерами серед боржників є, як не дивно, Київ та Київська область. Також серед рекордсменів Дніпропетровська та Харківська області.

"Багато це чи мало? На мій погляд, це дуже багато. Серед найбільших боржників – багато областей, яких би там не мало бути", – зауважив Бойко.

Він сподівається, що скасування мораторію на відключення електроенергії за борги та нарахування пені для боржників сприятиме зменшенню боргів та спонукатиме українців вчасно сплачувати за комунальні послуги.

Бойко, Укренерго
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
20 января
19 января
18 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.