Українцям нагадали, як дізнатися свою кредитну історію

Як дізнатися свою кредитну історію та що для цього потрібно, читайте в матеріалі Факти ICTV.
Розуміння своєї кредитної історії допомагає:
- знати свій кредитний рейтинг;
- уникнути штрафів і пені за незакритими до кінця кредитами;
- переконатися, що на ваше ім’я немає зареєстрованих шахрайським шляхом кредитів.
Як дізнатися кредитну історію онлайн
Перевірити свою кредитну історію можна онлайн на кількох сервісах:
Як правило, такі ресурси збирають відомості про всі кредити, надані фізособам від банків та інших фінансових компаній у країні.
Також за допомогою Єдиного реєстру кредитних історій можна з’ясувати, чи є ваша кредитна історія в тому бюро, яке вас цікавить. Щоб це зробити, потрібно зайти на сайт і ввести там такі дані:
Відповідь на запит ви отримаєте на вказану електронну скриньку.
Як дізнатися кредитну історію в УБКІ
Щоб перевірити свою кредитну історію за допомогою Українського бюро кредитних історій, потрібно пройти реєстрацію на сайті сервісу та замовити звіт. Один раз на рік така послуга надається безкоштовно, а повторний запит обійдеться в 90 грн.
Ви зможете отримати інформацію про всі кредити, які отримували за останні 5 років. Також там міститимуться відомості про:
- прострочені платежі;
- неповну виплату кредиту;
- наявність судових рішень тощо.
Також можна замовити експертний аналіз усіх своїх кредитних договорів та історії.
Щоб отримати звіт про кредитну історію, потрібно зробити наступне:
- Пройти реєстрацію, вказавши особисті дані та контактну інформацію, за необхідності пройти верифікацію.
- Ввести свої персональні дані – ПІБ, дату народження тощо.
- Обрати тип звіту – стандартний або розширений, до якого буде включено додаткову інформацію для оцінки кредитного потенціалу.
- Обрати спосіб отримання звіту – файл у форматі pdf або друкований документ, який вам видадуть в офісі УБКІ.
- Оплатити послугу – онлайн або через банківський термінал.
Щойно ви оплатите звіт, ви одразу отримаєте до нього доступ і зможете його:
- завантажити на свій гаджет;
- отримати електронною поштою;
- забрати в офісі компанії.
Як дізнатися свою кредитну історію в Приват24
Крім того, дізнатися свою кредитну історію можна за допомогою різних мобільних додатків. Наприклад, у Приват24 потрібно вибрати Послуги → Кредитний рейтинг → Кредитна історія. Тут ця послуга платна, її вартість зараз становить 90 грн.