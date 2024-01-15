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Українцям нагадали, як дізнатися свою кредитну історію

19.01.2024 / 18:30
Перевірка кредитної історії є обов’язковим етапом при оформленні кредитної позики, отриманні кредитної картки, придбанні майна. Будь-яка фізична особа може перевірити свою кредитну історію та стан заборгованостей.

Як дізнатися свою кредитну історію та що для цього потрібно, читайте в матеріалі Факти ICTV.

Розуміння своєї кредитної історії допомагає:

  • знати свій кредитний рейтинг;
  • уникнути штрафів і пені за незакритими до кінця кредитами;
  • переконатися, що на ваше ім’я немає зареєстрованих шахрайським шляхом кредитів.

Як дізнатися кредитну історію онлайн

Перевірити свою кредитну історію можна онлайн на кількох сервісах:

Як правило, такі ресурси збирають відомості про всі кредити, надані фізособам від банків та інших фінансових компаній у країні.

Також за допомогою Єдиного реєстру кредитних історій можна з’ясувати, чи є ваша кредитна історія в тому бюро, яке вас цікавить. Щоб це зробити, потрібно зайти на сайт і ввести там такі дані:

  • ІПН;
  • email;
  • капчу.

Відповідь на запит ви отримаєте на вказану електронну скриньку.

Як дізнатися кредитну історію в УБКІ

Щоб перевірити свою кредитну історію за допомогою Українського бюро кредитних історій, потрібно пройти реєстрацію на сайті сервісу та замовити звіт. Один раз на рік така послуга надається безкоштовно, а повторний запит обійдеться в 90 грн.

Ви зможете отримати інформацію про всі кредити, які отримували за останні 5 років. Також там міститимуться відомості про:

  • прострочені платежі;
  • неповну виплату кредиту;
  • наявність судових рішень тощо.

Також можна замовити експертний аналіз усіх своїх кредитних договорів та історії.

Щоб отримати звіт про кредитну історію, потрібно зробити наступне:

  • Пройти реєстрацію, вказавши особисті дані та контактну інформацію, за необхідності пройти верифікацію.
  • Ввести свої персональні дані – ПІБ, дату народження тощо.
  • Обрати тип звіту – стандартний або розширений, до якого буде включено додаткову інформацію для оцінки кредитного потенціалу.
  • Обрати спосіб отримання звіту – файл у форматі pdf або друкований документ, який вам видадуть в офісі УБКІ.
  • Оплатити послугу – онлайн або через банківський термінал.

Щойно ви оплатите звіт, ви одразу отримаєте до нього доступ і зможете його:

  • завантажити на свій гаджет;
  • отримати електронною поштою;
  • забрати в офісі компанії.

Як дізнатися свою кредитну історію в Приват24

Крім того, дізнатися свою кредитну історію можна за допомогою різних мобільних додатків. Наприклад, у Приват24 потрібно вибрати Послуги → Кредитний рейтинг → Кредитна історія. Тут ця послуга платна, її вартість зараз становить 90 грн.

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