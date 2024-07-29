Трамп привітав російського диктатора з "чудовою угодою", маючи на увазі обмін ув’язненими

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням трансляцію передвиборчого мітингу в Атланті, Джорджія.

"Я б хотів привітати володимира путіна з чудовою угодою", - сказав Трамп на мітингу.

При цьому, на його думку, для США обмін був "жахливим". росія домоглася, щоб Захід звільнив "одних із найвидатніших убивць", зазначив він, поставивши риторичне запитання, "чи не є це поганим прецедентом".

"Ми повернули наших людей, але ми уклали жахливі, жахливі угоди", - сказав Трамп.

Нагадаємо, 1 серпня західні країни провели обмін ув'язненими з росією. москва звільнила засуджених журналістів, громадян США та Німеччини, а також ув'язнених з політичних мотивів російських опозиціонерів.

Зокрема до США повернулися кореспондент The Wall Street Journal Еван Гершкович, російсько-американська журналістка "Радіо Свобода" Алсу Курмашева та колишній морпіх Пол Вілан.

Захід передав москві російських шпигунів, співробітників фсб під прикриттям та кілерів. Зокрема, Німеччина видала росії вадима красікова, який отримав там довічне ув'язнення за вбивство у 2019 році колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Переговори щодо обміну тривали понад два роки. Зокрема обговорювалося звільнення російського опозиціонера Олексія Навального.