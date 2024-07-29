Войти | Зарегистрироваться
08:25

понедельник,
05 августа
Онлайн
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
Фото
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Трамп привітав російського диктатора з "чудовою угодою", маючи на увазі обмін ув’язненими

04.08.2024 / 16:20
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп привітав російського диктатора володимира путіна з "чудовою угодою", маючи на увазі обмін ув’язненими між рф і країнами Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням трансляцію передвиборчого мітингу в Атланті, Джорджія.

"Я б хотів привітати володимира путіна з чудовою угодою", - сказав Трамп на мітингу.

При цьому, на його думку, для США обмін був "жахливим". росія домоглася, щоб Захід звільнив "одних із найвидатніших убивць", зазначив він, поставивши риторичне запитання, "чи не є це поганим прецедентом".

"Ми повернули наших людей, але ми уклали жахливі, жахливі угоди", - сказав Трамп.

Нагадаємо, 1 серпня західні країни провели обмін ув'язненими з росією. москва звільнила засуджених журналістів, громадян США та Німеччини, а також ув'язнених з політичних мотивів російських опозиціонерів.

Зокрема до США повернулися кореспондент The Wall Street Journal Еван Гершкович, російсько-американська журналістка "Радіо Свобода" Алсу Курмашева та колишній морпіх Пол Вілан.

Захід передав москві російських шпигунів, співробітників фсб під прикриттям та кілерів. Зокрема, Німеччина видала росії вадима красікова, який отримав там довічне ув'язнення за вбивство у 2019 році колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Переговори щодо обміну тривали понад два роки. Зокрема обговорювалося звільнення російського опозиціонера Олексія Навального.

Трамп
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
4 августа
3 августа
2 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.