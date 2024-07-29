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Трамп привітав російського диктатора з "чудовою угодою", маючи на увазі обмін ув’язненими
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WELT: Українські медики, які приїхали в Німеччину з початку війни, не можуть працювати за фахом
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Трамп заявив, що відмовляється від дебатів із Гарріс на каналі ABC
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CNN: росія готувалася передати хуситам військове спорядження
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Гарріс заручилася достатньою кількістю голосів для офіційного висування кандидатом у президенти
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Як проросійський бізнесмен Поліщук, який знищив стратегічний радіопередавальний центр у Броварах, свою честь та гідність захищав02.08.2024 / 15:38Последние новости рубрики
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ЄК обговорила з українськими, угорськими та словацькими чиновниками питання припинення транзиту російської нафти
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Федоров розповів про першу закупівлю державою українських безпілотників через Prozorro
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09:10
Шмигаль: Будь-яка залежність від російської нафти та газу - це величезний ризик для всіх європейських країн
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17:27
Мінекономіки: Херсонські кавуни отримали географічне зазначення товару
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У НБУ пояснили зростання попиту на готівку в Україні
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Подборка топовых холодильников с системой сухой заморозки12.07.2024 / 00:58Технология No Frost защищает внутренний отсек холодильника от образования наледи. Система вентиляторов, расположенных за задней стенкой, принудительно нагнетает воздух в течение всего дня, и поддерживает оптимальный микроклимат в помещении. Благодаря этому можно забыть об утомительной разморозке, проблемах с перегревом двигателя, испорченных продуктах в результате скачков температуры. Далее рассказываем о самых популярных холодильниках с системой сухой заморозки.Последние новости рубрики
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Оптимальный выбор автозапчастей в Украине — только в Ukrparts18.06.2024 / 15:08Последние новости рубрики
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