WELT: Українські медики, які приїхали в Німеччину з початку війни, не можуть працювати за фахом

Про ситуацію пише WELT, передає Укрінформ.

За даними видання, з початку російського вторгнення в Україну понад 1674 лікарів-біженців подали заявки на отримання медичної ліцензії в Німеччині, але оброблені були лише 187 заявок. Такими є дані, надані 14 федеральними землями з 16.

Видання уточнює, що довге очікування стосується не тільки українців, й всіх громадян з країн, що не входять до Європейського Союзу та повинні підтверджувати свій диплом. Час отриманням ліцензії на медичну практику зазвичай становить від 15 місяців до трьох років.

«Цей результат є жахливим. Ступінь бюрократії зараз також паралізує такі невідкладні процеси, як визнання лікарів», — наголосив президент Німецької асоціації лікарень Геральд Гасс. За його словами, держава просто не може дозволити собі далі утримувати кваліфікованих працівників замість того, щоб направляти їх туди, де їх гостро потребують.

Прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер звертає увагу на загальну проблему. «Той факт, що навіть 30 відсотків біженців війни з України не мають роботи в Німеччині, це значно нижчий відсоток, ніж у більшості інших європейських країн, свідчить про те, що наші правила неправильні», – сказав він. Політик також закликає пришвидшити визнання професійних кваліфікацій, отриманих за кордоном.