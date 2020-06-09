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Волонтеры собрали деньги на лечение онкобольных детей, раздавая аир на Троицу

09.06.2020 / 17:49
Волонтеры собрали деньги на лечение онкобольных детей, раздавая аир на Троицу
Волынь Источник: Центр информации УПЦ
Православные волонтеры собрали деньги, раздавая аир на Троицу

Православные волонтеры на Троицу раздавали аир, чтобы собрать деньги на лечение онкобольных детей.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Волынскую епархию, 7 июня, в день Святой Троицы, участники общества имени Николы Святоши устроили традиционную благотворительную акцию.

Православные волонтеры раздавали верующим, которые пришли на праздничное богослужение, аир, и собирали средства на лечение онкобольных детей.

«В течение дня организаторам благотворительной акции удалось собрать 5 269 гривен и 100 долларов. Участники общества искренне благодарят всех неравнодушных людей, которые присоединились к благотворительной акции», - рассказали в пресс-службе Волынской епархии УПЦ.

Источник: Inpress.ua
Волынь, УПЦ, Троица, аир
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