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В КСУ во второй раз обжаловали постановление Кабмина о введении карантина

24.11.2020 / 16:48
В Конституционный суд поступило представление 48 народных депутатов относительно конституционности постановления Кабинета Министров №641 о введении противоэпидемических мероприятий.

Об этом информирует пресс-служба суда.

"В Конституционный Суд Украины 23 ноября поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно конституционности положений подпункта 17 пункта 10, пункта 15 постановления Кабинета Министров Украины "Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с значительным распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" от 22 июля 2020 года № 641 с изменениями", - говорится в сообщении.

Авторы ходатайства считают, что отдельные положения указанного постановления не соответствуют ряду норм Основного Закона, а также отмечают, что поднятые в конституционном представлении вопросы имеют особое общественное и экономическое значение, поскольку касаются, в том числе, и жизни и здоровья граждан.

Представление направил народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский.

Напомним, КС 28 августа текущего года признал неконституционными отдельные положения правительственного постановления №392, которым весной был введен карантин, а также закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", которым был ограничен на уровне 47 тыс. грн размер зарплат госслужащих и судей на период карантина.

Источник

коронавирус, карантин, КСУ
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