Предстоятель УПЦ помолился перед мощами преподобного Сергия Радонежского

В день праздника обретения мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, 18 июля, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил молебен с акафистом преподобному Сергию перед мощами подвижника в Свято-Троицкой Лавре.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, богослужение состоялось в 04.45 утра в Троицком соборе обители.

После молебна многочисленные паломники молились с Предстоятелем у мощей, подходили к Его Блаженству с просьбой благословить их и помолиться.

Вчера Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Успенском соборе монастыря.