В УПЦ открыли аккредитацию СМИ на торжества на Владимирской горке и в Лавре 27-28 июля

Центр информации Украинской Православной Церкви открыл аккредитацию журналистов центральных и региональных СМИ на праздничные мероприятия 27-28 июля в Киеве по случаю Дня Крещения Киевской Руси и дня памяти святого равноапостольного князя Владимира.

Как сообщает Центр информации УПЦ, аккредитация продлится до 25 июля, 19.00, после чего списки на получение пропусков будут закрыты.

Попасть на события только по редакционным удостоверениям будет невозможно. Вход на Владимирскую горку будет осуществляться исключительно по пропускам и спискам, которые будут у охраны мероприятия. Аккредитованные СМИ получат специальные пропуска и будут иметь оперативную информацию о всех событиях, времени и месте проведения мероприятий.

На Владимирской горке возле памятника князю Владимиру будут обозначены территории: «Телевидение», «Пресса» (план-схема с указанием «ВХОД» и др. будет отправлена на почту после аккредитации). Накануне в Киево-Печерской лавре состоится брифинг по случаю прибытия в столицу святынь - мощи 19-ти святых и 5 чудотворных икон Богородицы. В это время святыни будут украшать для участия в торжествах (время и место аккредитованным СМИ будет сообщено дополнительно).

27 июля в 13.00 на Владимирской горке начнется молебен, который возглавит Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий.

Около 13.30 начнется Крестный ход со святынями: от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры. Во время Крестного хода Блаженнейший Митрополит Онуфрий сделает одну остановку (подробности - аккредитованной прессе).

«Обращая внимание на опыт прошлых лет, просит телеканалы и информационные агентства аккредитовать на события 27 июля две съемочные группы. Одна группа может остаться на Владимирской горке и увидеть события, которые будут происходить здесь в 12.30-13.30. Другая - сможет снять, как Крестный ход идет по центральным улицам столицы и заходит в Лавру, побывать на брифинге по итогам», - отметили в Центре информации УПЦ.

Около 14-30-15.00 в Успенском соборе начнется брифинг, на котором будут оглашены подробности Крестного хода, названы количество и география участников, дана оценка важности события в жизни Церкви и всей Украины.

Вечером в этот день возле Успенского собора, на площади, начнется Всенощное бдение. Святыни будут находиться в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских и доступны для поклонения всю ночь.

28 июля в 08.00 в Киево-Печерской лавре начнется брифинг по случаю Дня Крещения Руси и прославления трех новых святых.

В 09.00 на площади перед Успенским собором начнется праздничная Божественная литургия. Во время богослужения верующие смогут поклониться святыням.

Аккредитация СМИ обязательна. Заявку присылать на адрес church.information.center@gmail.com и сообщать об отправке по телефонам (066) 095 14 76 или (068) 876 50 96.

Аккредитация продлится до 25 июля, 19.00.

В Центре информации УПЦ рассказали, что «заявка должна содержать: ФИО представителя СМИ (без сокращений), должность, контактный телефон, электронную почту, название события, на которое происходит аккредитация. Если редакция планирует, чтобы один ее представитель забрал пропуска на всю группу, надо предоставить письменную доверенность от редакции (подпись руководителя, печать организации) с перечнем лиц, на которых он получает пропуска. При этом каждый, кто лично не придет за пропусками, должен оставить заявку со своими контактными данными на church.information.center@gmail.com для внесения в списки и получения детального плана мероприятия».

Аккредитованные журналисты смогут получить пропуска 25 июля с 15.00 до 20.00 и 26 июля с 10.00 до 19.00 в Киево-Печерской лавре, корпус 70-А, второй этаж, Центр информации УПЦ. Для получения пропуска - предъявить журналистское удостоверение СМИ и паспорт.

«На праздничных мероприятиях при себе обязательно иметь пропуск, паспорт и удостоверение редакции, от которой аккредитован журналист. Центр информации УПЦ предлагает подписаться на свою официальную страницу в Фейсбук, чтобы оперативно получать информацию», - говорится в сообщении.