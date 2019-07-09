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В Одессе пройдет масштабный форум к 170-летию со дня рождения преподобного Гавриила Афонского и Одесского

09.07.2019 / 16:59
Мероприятие приурочено к 170-летию со дня рождения и 25-летию прославления преподобного Гавриила Афонского и Одесского чудотворца

Более 50 известных богословов и ученых из 11 стран мира примут участие в международной научно-богословской конференции на тему «Афонское наследие и традиции исихазма в истории и культуре Украины», которая состоится 20 июля в Одессе.

Мероприятие приурочено к 170-летию со дня рождения и 25-летию прославления преподобного Гавриила Афонского и Одесского чудотворца, сообщает «Фома в Украине».

На форум прибудут учёные из разных регионов Украины, а также из Великобритании, Германии, Греции, Италии, Молдовы, Польши, России, Словакии, США и Франции.

По словам организаторов, конференция призвана способствовать обмену опытом, системному и разностороннему обсуждению, изучению и популяризации афонского наследия и традиций исихазма, их роли и значения в истории и культуре Украины, народов Центрально-Восточной Европы и христианского Востока.

Работа форума пройдёт в пяти секциях: «Афон и Одесса: исторические и духовно-культурные связи», «Афон в истории и духовно-культурном наследии Центрально-Восточной Европы», «Влияние Афона на письменность, литературное наследие, богословие и искусство», «Труды, учение и наследие прп. Паисия Величковского», «Традиции исихазма, аскетики и православного монашества в Центрально-Восточной Европе».

Все доклады, которые прозвучат на форуме, будут опубликованы в сборнике материалов конференции.

Источник: Inpress.ua
Одесса, УПЦ, Афон
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