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Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС, она видит в этом влияние Гройсмана

09.07.2019 / 17:18
Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили в Мариинский дворец в Киеве для участия в саммите Украина-ЕС.

Она считает, что это связано с влиянием премьер-министра Владимира Гройсмана.

"От правительства было официальное представление офису президента с перечнем тех лиц, которые будут представлены от правительства. Что изменилось между пятницей и сегодня? У меня есть основания считать, что это решение, которое было навязано офису президента со стороны главы правительства. Как по мне, это говорит о саботаже реальной работы в европейской интеграции", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер допускает, что данная ситуация может быть связана с результатами правительственного совещания, которое прошло в пятницу, 5 июля.

"Это мои выводы по высказываниям (Гройсмана – ред.) на правительственном совещании в пятницу. Я им тогда не придала надлежащего значения", - сказала она.

Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что множество решений, которые сегодня будут приниматься на саммите, были подготовлены при активном и непосредственном участии офиса европейской и евроатлантической интеграции и ее лично.

"Видно, из офиса президента также никто не настаивал на том, что профильный вице-премьер должен быть там. Для меня это сигнал того, что мы переходим в плоскость лозунгов", - добавила она.

Вице-премьер отметила, что для европейских институций важна наследственность проводимых в Украине реформ, но такие ситуации показывают, что политической воли у Украины на это нет.

Среди прочего Климпуш-Цинцадзе отметила, что пока не общалась ни с кем из международных партнеров по данной ситуации, но заявила, что они были удивлены, увидев, что профильного вице-премьера не пускают на мероприятие.

По ее словам, из предлагаемого списка участников от Кабмина также была исключена министр финансов Оксана Маркарова. "Правда, со стороны Еврокомиссии нет визави госпожи Маркаровой Домбровскиса (вице-председателя Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса – ред.), а мои визави все на месте", - добавила Климпуш-Цинцадзе.

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саммит, ЕС, Климпуш-Цинцадзе
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