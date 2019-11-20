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В Кремле допустили встречу Зеленского и Путина тет-а-тет

20.11.2019 / 11:46
В Париже, кроме четырехсторонних переговоров "нормандской четверки" по Донбассу, может произойти и двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Об этом российскому изданию "Коммерсантъ" заявил источник, занимающийся украинским направлением в российских госструктурах.

"Все будет зависеть от общего фона. За три недели многое может произойти. Но обратите внимание, что Зеленский не допускает жестких высказываний в адрес Москвы, пытается высказываться нейтрально", - сказал собеседник.

Он также отметил, что возвращение Кремлем трех украинских судов накануне, а также обмен пленными в сентябре улучшает фон для будущих переговоров "четверки" в Париже.

Вместе с тем другой источник отметил, что встреча лицом к лицу не планируется и не рассматривается Москвой.

"По итогам саммита будет сухой документ. Он уже готов", - сказал собеседник, однако не стал категорически исключать вероятность разговора тет-а-тет между российским и украинским президентами.

На днях стало известно, что встреча в Нормандском формате на высшем уровне состоится 9 декабря в Париже. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил договоренность о дате.

Накануне проведения "нормандского саммита" Россия передала Украине корабли, захваченные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Путин и Макрон накануне по телефону обсудили подготовку к саммиту. Макрон, среди прочего, приветствовал возвращение в Украину судов.

Источник

встреча, Путин, Зеленский
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