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В Риме епископ УПЦ поднял проблему реабилитации пострадавших на востоке Украины

20.11.2019 / 12:09
В Риме епископ УПЦ поднял проблему реабилитации пострадавших на востоке Украины
Конференция в Риме Источник: Центр информации УПЦ
Конференция «Мигранты и религии» состоялась в Риме (Италия) 18 – 20 ноября

Благодаря плодотворному взаимодействию православных священников с различными организациями и движениями Италии, дети погибших и раненых в вооруженном противостоянии на востоке Украины военнослужащих, а также вынужденных переселенцев, имеют возможность проходить реабилитацию в Италии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, об этом рассказал глава Представительства Украинской Православной Церкви при международных европейских организациях епископ Виктор (Коцаба) на Международной конференция «Мигранты и религии», которая состоялась в Риме (Италия) 18 – 20 ноября.

«С 2014 года православные общины, в частности на севере Италии, благодаря итальянским меценатам и разнообразным социально-благотворительным организациям, которые постоянно оказывают помощь пострадавшим в боевых действиях в Украине», - сказал епископ Виктор.

В первый день конференции епископ Виктор выступил с докладом на тему «Украинская православная эмиграция в Италии». Владыка осветил проблематику трудовой эмиграции в Италию из Украины, а также религиозный аспект жизни украинской православной диаспоры на Апеннинском полуострове.

Перед участниками и гостями форума выступили генеральный секретарь Конференции итальянских епископов Римо-католической Церкви монсеньор Стефано Руссо, епископ Итальянский Силуан (Румынская Православная Церковь), основатель общины святого Эгидия профессор Андреа Риккарди, президент Федерации евангельских церквей Италии пастор Лука М. Негро.

В мероприятии также приняли участие секретарь Администрации приходов Московского Патриархата в Италии иеромонах Амвросий (Мацегора), священнослужители европейских епархий Поместных Православных Церквей, многочисленные представители религиозных, культурных и академических кругов. На полях форума прозвучал концерт духовной музыки в исполнении православного хорового коллектива «Te Deum».

Источник: Inpress.ua
Рим, УПЦ
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