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Зеленский: у Тимошенко забрали "сладенькое"

20.11.2019 / 12:17
Президент Владимир Зеленский заявил, что глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко приходила к нему с предложением трудоустроить своих кандидатов на "сладкие" должности, а взамен предлагала голоса нардепов партии в Верховной Раде.

Об этом сообщает официальная Facebook-страница президента

Прямая речь Зеленского: "Есть очень древняя украинская традиция. Раз в 5 лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе.

Вчера посмотрел "Свободу слова" на ICTV. Там Юлия Владимировна рассказывала, что предлагала нам новых людей на различные должности. Людей, которые "принесут инвестиции".

Хотел бы, чтобы все мы были честными до конца.

Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе с "Слугой народа" в Верховной Раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда.

Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького".

Напомним, по некоторым данным, у Тимошенко было несколько встреч на Банковой, где она пыталась стать полезной новой власти. В начале октября Тимошенко приходила на Банковую с длинным списком кандидатов на различные посты, но договориться так и не смогла.

Лидер "Батькивщины" не против третий раз стать премьер-министром Украины. Как признаются некоторые депутаты "Слуги народа", ко многим из них подходили депутаты "Батькивщины" с "дружественными разговорами", что Тимошенко (в отличие от "посредственного" Алексея Гончарука) "очень усилила бы президента Зеленского".

13 ноября Тимошенко заявила, что ее фракция переходит в оппозицию к власти. Это произошло после того, как правящая фракция "Слуга народа" приняла в первом чтении законопроект об открытии рынка земли, против которого выступала "Батькивщина".

Источник

Тимошенко, Зеленский
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