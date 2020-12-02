Войти | Зарегистрироваться
11:10

понедельник,
02 декабря
Онлайн
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

В Госдуме РФ пугают Украину "выходом из состава ряда областей"

02.12.2019 / 09:44
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что из-за "национализма и притеснения малых народов" из состава Украины могут выйти ряд областей.

Об этом свидетельствует заявление Володина.

Прямая речь: "Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп."

Такие слова председатель Госдумы сказал из-за срыва украинской делегацией выступления "представителя крымских татар" Руслана Бальбека на форуме ООН.

Володин отметил, что в Украине "постоянно нарушаются права нацменьшинств", к ним он отнес россиян, венгров и поляков.

Спикер Думы не забыл напомнить о принятом Радой Законе о языке, который по мнению россиян нарушает права нацменьшин. И добавил, что после "присоединения Крыма" к России там ввели три официальных языка: русский, украинский и крымско-татарский.

Напомним, 28 ноября украинская делегация сорвала выступление на форуме ООН по вопросам меньшинств депутата Госдумы РФ от оккупированного Крыма Руслана Бальбека с нарушением процедур включения в состав российской делегации.

Источник 

язык, Крым, РФ, Володин, выход из состава Украины
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 декабря
29 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.