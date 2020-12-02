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Пристайко представит Украину на саммите НАТО в Лондоне

02.12.2019 / 10:15
Министр иностранных дел Вадим Пристайко примет участие в конференции "NATO Engages", которая состоится в рамках встречи лидеров государств и правительств стран-членов Организации Североатлантического договора в Лондоне 3 декабря.

Согласно повестке дня, опубликованной на официальном сайте саммита.

Так, Пристайко заявлен в списке спикера панели "От Балтийского до Черного моря: Безопасность на передовой НАТО" вместе с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани, министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом и министром обороны Эстонии Юри Луиком.

Напомним, 3-4 декабря в Лондоне пройдет саммит НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что союзники НАТО "вместе затронут текущие и появляющиеся вызовы безопасности", а также то, как НАТО работает над тем, чтобы оставаться "оплотом стабильности в последующие годы".

На саммите участники НАТО отпразднуют 70-летний юбилей альянса. Именно в Лондоне располагалась первая штаб-квартира НАТО.

Источник 

НАТО, Пристайко
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