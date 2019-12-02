Аваков отреагировал на слова спикера Госдумы о "выходе областей из состава" Украины

Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина о том, что из состава Украины якобы "могут выйти" несколько областей. Об этом он написал на свой странице в Facebook.

Министр написал: "Очередной русский дурак прислал новые стекла для розовых очков сторонникам дружбы с Россией".

Аваков призвал Володина “говорить чаще”, так как, по мнению главы МВС "это помогает нам, украинцам, лучше понимать истинные устремления “русского мира".

"Нашим, тоже скажу - сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии дешевого газа со скидкой и прочим твердящим "мы один народ" - перечитывайте володиных.. а если не доходит сходу, то знайте, что есть такие, как я. К вашим услугам - русскоязычный украинский националист Арсен", - написал Аваков.

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