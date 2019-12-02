Войти | Зарегистрироваться
15:46

понедельник,
02 декабря
Онлайн
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Аваков отреагировал на слова спикера Госдумы о "выходе областей из состава" Украины

02.12.2019 / 15:16
Глава МВД Украины раскритиковал слова Володина о том, что из состава Украины якобы "могут выйти" несколько областей.

Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина о том, что из состава Украины якобы "могут выйти" несколько областей. Об этом он написал на свой странице в Facebook.

Министр написал: "Очередной русский дурак прислал новые стекла для розовых очков сторонникам дружбы с Россией".

Аваков призвал Володина “говорить чаще”, так как, по мнению главы МВС "это помогает нам, украинцам, лучше понимать истинные устремления “русского мира".

"Нашим, тоже скажу - сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии дешевого газа со скидкой и прочим твердящим "мы один народ" - перечитывайте володиных.. а если не доходит сходу, то знайте, что есть такие, как я. К вашим услугам - русскоязычный украинский националист Арсен", - написал Аваков.

Источник 

язык, Крым, Аваков, Володин, выход из состава Украины
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.