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Епископ УПЦ объяснил, почему Православную Церковь называют апостольской

02.12.2019 / 15:06
Епископ УПЦ объяснил, почему Православную Церковь называют апостольской
Епископ Виктор (Коцаба) Источник: Центр інформації УПЦ
Владыка обратил внимание на то, что каждый из существующих ныне православных епископов имеет наследование от самих апостолов, что и находит свое выражение в Символе веры, в котором Церковь Христова называется единой, святой, соборной и апостольской

Церковь Христова через своих апостолов, епископов и священников до сих пор сохраняет в неприкосновенности Евангельское учение.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написал глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) в своем блоге на korrespondent.net.

«Христос избирает двенадцать апостолов и дает им власть совершать священнодействия, по которым верующие христиане получают благодатные дары Святого Духа. В свою очередь, святые апостолы получили от Христа и епископскую власть, и после Вознесения Спасителя именно они поставляли (посвящали) себе преемников, других епископов. Соответственно, можно с уверенностью говорить, что с тех пор епископские хиротонии (рукоположения) не прерывались никогда», - написал владыка Виктор.

Он обратил внимание на то, что каждый из существующих ныне православных епископов имеет наследование от самих апостолов, что и находит свое выражение в Символе веры, в котором Церковь Христова называется единой, святой, соборной и апостольской.

«Апостольское преемство не является единственным условием истинности Церкви, ведь ученик апостолов и их преемник - не только тот, кто получил посвящение от них, но и тот, кто хранит их учение, имеет правильное понимание Слова Божьего, защищает от ересей и расколов Церковь Христову. Поэтому, когда мы сегодня говорим об отсутствии или потере апостольской преемственности у различных еретиков и раскольников, то имеем в виду не только исторические, но и догматические или канонические факты, свидетельствующие об этом», - подчеркнул епископ.

Владыка Виктор отметил, что православная Церковь называется апостольской потому, что берет свое начало от Христа и через апостолов передает всем последующим поколениям благодать Святого Духа и хранит верное и истинное понимание учения Христова в Священном Писании и Священном Предании.

 

Источник: Inpress.ua
упц
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