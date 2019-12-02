Тысячи верующих УПЦ заявили о поддержке задержанного монаха, страдающего наркоманией

Тысячи верующих Украинской Православной Церкви заявили о поддержке иеромонаха запорожского Свято-Андреевского кафедрального собора Илиодора (в миру Евгения Кугатова), задержанного после получения посылки в отделении «Новая почта».

Пользователи социальных сетей на официальных страницах Центра информации УПЦ в Фейсбук и Инстаграм выразили сочувствие иеромонаху и митрополиту Мелитопольскому и Запорожскому Луке, который прокомментировал инцидент.

Пользователи сетей написали о том, что молятся об избавлении иеромонаха от зависимости.

«Это беда общая! Это ловушка бесовская, в которую попал священник. От этой ловушки страдают уже миллионы наших граждан. Злорадствовать и радоваться здесь нечему. Кто не сталкивался с этой проблемой, тот не знает, как тяжело выкарабкаться из этой ловушки. Наркозависимые люди не ведают что творят, они уже не хозяева своего тела. Сколько горьких слез проливают матери потерявшие своих сыновей из-за наркотиков. Молимся, братья и сестры, за спасение души этого священника. Вам, владыка, здоровья, мужества и терпения, мы все воины Христовы, держим удар», - написал Олег Яременко.

Людмила Черний-Резниченко пишет: «Как мне жаль этого больного человека. Господи, исцели душу и тело болящего и страждущего. А те, кто с этой ситуации смеются и судят, благодарите Бога, что у вас с детьми и родными все хорошо. Господи, помоги!».

«Я не верю, что задержали батюшку за наркотики. В нашей стране бороться начали с Богом и его верными чадами. (Раньше – ред.) одни были методы, а сейчас просто хитрее стали богоборцы», - поделилась своим мнением Елена Андреева.

«Кто не знает этой беды, тот будет осуждать. Но кто узнал, что такое наркотик и наркозависимый родственник, тот будет только молиться о спасении души его», - отметила Татьяна Ильченко.

Светлана Демчук пишет: «...Не нам и не мне судить священник, у меня своих грехов, как репяхов».

«Помоги Боже! Нет среди нас никого без греха... Святые говорили: "Как сегодня согрешил мой брат - так завтра согрешу я"», - пишет Надежда Новак.

«Давно святые говорили, что в монастыре - как в миру, а в миру - как в аду. Только сочувствие. А может, еще и подстава», - отметила Инна Губылит.

Иванна Литвин напомнила недоброжелателям мудрость святых отцов: «Не радуйся чужой беде, потому что своя на пятки наступает».

«Сочувствую. Это страшная болезнь, мой муж умер от этой зависимости. Помоги Господи!», - поделилась Людмила Костецкая.

«Кто из нас без греха?! Пусть Господь ему поможет избавиться от дьявольского искушения», - пишет Лидия Лаухина.

Ксения Гусаковская подчеркнула, что « никакого обвинения не выдвинули, ничего не доказали, никаких экспертиз не сделали. Даже в государственных законах действует презумпция невиновности. Сейчас хорошо научились людей подставлять. Я бы совсем не удивилась, если бы оказалось, что, зная слабую сторону монаха, спровоцировали такую ситуацию, чтобы уязвить владыку Луку... Помоги, Господи, укрепи, дай сил и ума поступать правильно».

«Если бы это произошло в среде протестантов с их многочисленными "ребцентрами", то этот парень имел бы право на очередное покаяние после очередного падения. И так "семьдесят раз по семь", а православных затравят, потому что кто-то дал команду "фас!"», - уверена Оксана Костенко.

«Это болезнь, и главное, что человек всеми силами пытается ее лечить! Помоги Господи собрату исправиться!», - написал Георгий Худинец.

«Искренне жаль иеромонаха. Очень хочется, что бы он избежал тюрьмы», - отметила Анна Сильченко-Кривонос.

В Инстаграм на официальной странице Центра информации УПЦ большинство пользователей отметили, что не нужно осуждать иеромонаха, а молиться о нем.

«К сожалению, люди, бросающие камни не понимают чувств зависимого человека, насколько это тяжелая борьба. Вот поэтому и осуждают! Помоги нам Господи закрыть свои рты, чтоб не впасть в еще больший порок. Искренне молимся за иеромонаха! Богу - все возможно», - написал пользователь соцсети под именем princess_diary23.

«Нет еще никакой информации, которая бы точно информировала, о том, что это не провокация», - отметил _nazar4ik.

«Главное, что хочется сказать в этой ситуации, что мы благодарны за такого архиерея, как митрополит Лука, который несмотря ни на что все равно доверяет своей пастве и священству, которое находится у него под управлением. Мы очень любим отца Илиодора (Кугатова) за его открытость и всегда доброжелательное отношение к людям и верим, что Господь даст сил батюшке бороться с этой страстью», - подчеркнула mariiiakuzmenko.

«Господи, помоги нам всем и нашим детям, внукам не пасть в такую пакостную дрянную зависимость. Очисти, Господи, всех кто жить не могут без наркотиков, помоги Господи им всем», - пишет dominika340.

«Давайте не осуждать дорогие, а наоборот еще сильнее будем укрепляться в вере Господней, если есть искушение, это значит, что зло боится. Так давайте его силой Божией будем искоренять из нашей жизни. Держитесь и не унывайте, Господь не оставит», - отметил пользователь под именем vera_nadegda_lubov7.

«Бедный человек. Жалко, что так и не смог исправиться со своей зависимостью. Дай Боже ему сил исправиться», - написал joker.kyiv.

«Господи, помилуй батюшку. Для соблазняющихся - "Церковь держится не на праведности своих служителей, а на божией благодати», - митрополит Лимасольский Афанасий», - цитирует grisha913691.

«Где же таким людям искать спасения как не в Церкви? Господь предупреждает «не суди да несудим будешь», этих разных зависимостей много, у каждого свои. А помогать таким людям - это большое мужество и терпение нужно, не добивать, а поддерживать батюшку. Одному Господу известно, что для этого человека именно полезно на данном этапе жизни: сама борьба, падение или победа».

Как сообщалось, работники отдела криминальной полиции Днепровского ОП задержали клирика Запорожской епархии УПЦ иеромонаха Илиодора (в миру – Евгения Кугатова).

Правоохранительные органы открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины.