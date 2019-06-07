Верховная Рада отказалась увольнять Климкина

Таким образом, парламент провалил проект постановления, внесенный президентом Владимиром Зеленским.

Заявление самого Климкина депутаты также не одобрили – она получила лишь 141 голос.

Самого министра на заседании Рады не было.

Глава комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко заявила, что комитет поддерживал отставку Климкина и посоветовала коллегам проголосовать за нее.

Во время обсуждения представитель фракции "Батькивщина" Борис Тарасюк сказал, что фракция планирует голосовать за увольнение. В то же время, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и Максим Бурбак из "Народного фронта" обратили внимание, что новый президент просит уволить главу МИД, не предложив кандидатуру на замену.

Напомним: 21 апреля 2019 прошел второй тур президентских выборов, в котором победил Владимир Зеленский.

17 мая Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.

Министр сказал, что собирается баллотироваться в Верховную Раду.

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