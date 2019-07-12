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Рада вновь отказалась уволить главу МИД Климкина

12.07.2019 / 19:12
Народные депутаты Украины не поддержали проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины.

За соответствующий проект постановления об отставке проголосовали 160 народных депутатов на пленарном заседании в четверг, 11 июля, при минимально необходимых 226 голосах.

В это время всего в сессионном зале присутствовало около 100 парламентариев.

Как сообщалось, 6 июня Верховная Рада отказала президенту Зеленскому в увольнении министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. Соответствующие проекты постановлений глава государства внес в парламент 30 мая.

11 июня Зеленский вновь внес представление на увольнение Климкина, а также представление на назначение Вадима Пристайко главой МИД.

Источник 

увольнение, Рада, Климкин
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