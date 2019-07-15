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И. о. главы ГФС написал заявление на увольнение

15.07.2019 / 09:02
И. о. главы ГФС написал заявление на увольнение
Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александр Власов написал заявление на свое увольнение.

Об этом сообщается на странице Власова в Facebook.

По словам Власова, он написал заявление на свое увольнение по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Он добавил, что направит заявление в Кабмин.

"Уважаемый господин президент ... пишу заявление об освобождении от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы. В понедельник направлю это заявление в Кабинет министров Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 13 июля, во время визита в Одессу президент Украины Владимир Зеленский попросил исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление на увольнение. По словам Зеленского, Власов не выполнил его требование и не уволил руководителей таможен в четырех областях.

Ранее Зеленский призвал руководителей таможен во Львовской, Закарпатской, Волынской и Черновицкой областях самостоятельно написать заявления на увольнение, иначе он будет требовать их увольнения от и. о. главы ГФС. Позже Власов сообщил, что уволил руководителей таможен по требованию Зеленского.

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увольнение, ГФС, Зеленский, Власов
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