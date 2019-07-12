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У Зеленского ответили, будут ли люстрировать собственную команду

12.07.2019 / 18:41
Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что массовая люстрация чиновников времен президентства Петра Порошенко затронет также и команду Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в зале парламента во время обсуждения отставки министра иностранных дел Павел Климкин и назначения на эту должность Вадима Пристайко.

Перед этим нардеп Владимир Арьев спросил, все ли в порядке с логически-следственной связью у главы государства, если он предлагает министром человека, которого потом же, по его закону, могут люстрировать.

"Сегодня президент Зеленский заявил, что все чиновники с 2014 по 2019 годы должны быть люстрированы. Господин Пристайко был эффективным заместителем министра иностранных дел до 2017 года. Следовательно, по логике президента, его кандидат господин Пристайко должен быть люстрований. У меня вопрос: а что у президента с логически-следственной связью?", - заявил Арьев.

Стефанчук ответил, что об этом можно будет говорить, когда Верховная Рада получит проект закона, о котором идет речь.

"Когда парламент его рассмотрит, поддержит и тогда только можно говорить, будет ли он в правовом поле, или нет", - сказал он.

"Но я глубоко убежден, что в случае поддержки, у нас будет абсолютное выполнение всех норм положений действующего законодательства", - добавил представитель президента.

В свою очередь вице-спикер Ирина Геращенко уточнила, означает ли это, что под люстрацию также подпадают члены команды Зеленского Александр Данилюк и Абромавичус.

"Нет у нас вопросов, связанных с тем, команда это президента, или не команда. В случае поддержки этого закона он будет распространяться на всех лиц, подпадающих под нормы этого закона", - заявил Стефанчук.

Геращенко выразила надежду, что Данилюк и Абромавичус услышали этот ответ.

Напомним: 11 июля президент Владимир Зеленский заявил о планах внести изменения в закон об очищении власти и внести в перечень должностей, подпадающих под люстрацию всех представителей власти, которые руководили страной с 2014 по 2019 годы.

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люстрация, Зеленский, Стефанчук
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