Зеленский предложил расширить действие закона о люстрации на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников

В частности, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

"Нами наработан законопроект о расширении норм закона "Об очищении власти". Предлагаю в перечень должностей, попадающих под люстрацию, добавить: президента Украины, всех народных депутатов Украины, председателя Верховной Рады, членов правительства, генерального прокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном на странице Офиса президента в Facebook в четверг, 11 июля.

"Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию – мы предлагаем ее усилить", - добавил президент.

Он указал, что этот законопроект – только общественная оценка деятельности соответствующих лиц. "Уверен, что действия всех указанных лиц в будущем получат и справедливую юридическую оценку", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что за менее чем 2 месяца на должности президента, особенно после последних поездок по Украине, у него "просто не хватает цензурных слов" после общения с чиновниками разных уровней.

"Понимаю - это безнадежный диагноз. Бело-синие, красно-белые, оранжевые, бордовые, розовые - на самом деле они все одной масти. Им всем фиолетово!" - пояснил он.

Зеленский задается вопросом, для чего нужны народные депутаты, которые оставляют депутатскую неприкосновенность, узаконивают незаконное обогащение, просто не ходят на работу; для чего нужно министры, которые "рассказывают, что украинцы слишком много едят", которые "строят дороги только в собственном Фейсбуке и рожают детей в Америке", которые "угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек".

"Для чего нужны прокуроры, которые могут посадить только собственную печень? Для чего министр экономики времен Януковича называет граждан "ублюдками", выбивает из рук телефоны и обещает "дать им по морде"?!" - продолжил глава государства.

"Я каждый день ломаю голову - что с ними сделать? Может, обменять их всех на наших пленных? А может, одеть в бракованные бронежилеты, которые они закупили, и отправить на передовую? Думаю, наименьшее, что можно сделать сейчас, - навсегда лишить их всех возможности участвовать в управлении государством", - считает президент.

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