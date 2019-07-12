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Верующие УПЦ будут 4 дня идти крестным ходом из Луцка в Почаев

12.07.2019 / 10:07
Верующие УПЦ будут 4 дня идти крестным ходом из Луцка в Почаев
Почаевская лавра / volyn.church.ua Источник: Центр информации УПЦ
5 августа - праздник Почаевской чудотворной иконы Божией Матери

В Свято-Покровском храме Луцка 31 июля в 10.30 верующие Украинской Православной Церкви совершат молебен о путешествующих, и отправятся крестным ходом в Почаев.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, прибытие в Свято-Успенскую Почаевскую лавру запланировано на 3 августа.

5 августа - праздник Почаевской чудотворной иконы Божией Матери. Празднование начнется накануне, 4 августа, с вечернего богослужения.

Источник: Inpress.ua
Почаев, Луцк, УПЦ
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