Верующие УПЦ будут 4 дня идти крестным ходом из Луцка в Почаев

В Свято-Покровском храме Луцка 31 июля в 10.30 верующие Украинской Православной Церкви совершат молебен о путешествующих, и отправятся крестным ходом в Почаев.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, прибытие в Свято-Успенскую Почаевскую лавру запланировано на 3 августа.

5 августа - праздник Почаевской чудотворной иконы Божией Матери. Празднование начнется накануне, 4 августа, с вечернего богослужения.