Рада приняла Избирательный кодекс с открытыми списками

Принятый документ соединяет пять действующих законов: "О выборах народных депутатов Украины", "О выборах Президента Украины", "О местных выборах", "О Центральной избирательной комиссии" и "О Государственном реестре избирателей". Он состоит из трех книг - общие принципы проведения всех выборов, общенациональные выборы (президентские и парламентские) и порядок проведения местных выборов.

Как объяснял руководитель рабочей группы, которая работала над проектом кодекса, Александр Черненко, Избирательный кодекс определяет, что партийный съезд в присутствии не менее 200 делегатов утверждает общегосударственный избирательный список и выдвигает кандидатов в депутаты. Этот список должен быть разделен на 27 региональных списков в соответствии с количеством избирательных регионов. При этом каждый кандидат должен быть отнесен как к общегосударственному, так и одному из региональных округов. За каждым из региональных округов должно быть закреплено не менее пяти кандидатов. Их очередность в общегосударственном и региональных списках также определяет съезд.

Партия может обратиться в Центральную избирательную комиссию об отмене решения о регистрации кандидата не позднее чем за 20 дней до дня голосования.

Аналогично с нормами действующего избирательного законодательства очередность партий определяется их порядковых номером, определенным ЦИК во время жеребьевки. Порядковый номер в перечне не может быть изменен.

В принятом кодексе указывается, что партиям, которые имеют фракции в текущем созыве Верховной Рады, предоставляется приоритетное и гарантированное право на представление одного человека в избирательных комиссиях. Все остальные партии, зарегистрировавшие кандидатов, подают своих представителей и их определяют уже путем жеребьевки.

Зарубежные участки так же формируются партиями. В случаях, когда партии недостаточно подали кандидатов, участие в формировании зарубежных участков может принимать Министерство иностранных дел.

На избирательном бюллетене будет указано название выборов, номер избирательного округа или региона, три "окошки" для цифр с трафаретами, куда избиратель будет вписывать номер партии, за которую он хочет проголосовать. В бюллетене указывается порядковый номер партии, за которую избиратель отдает голос. Ниже по желанию граждане могут указывать номер кандидата, которого хотят поддержать исключительно от той же партии, за которую голосуют. Избиратель не может вписать кандидата от другой партии. Если избиратель не заполнил это поле, значит, он соглашается с тем порядком кандидатов, который предложила партия. Предполагается, что кабинка для голосования будет оборудована стендами с указанием номеров всех партий, а также кандидатов от конкретной партии в определенном региональном списке.

Бюллетени признаются недействительными, если на них не указан номер партии, которую поддерживает избиратель, или вписан несуществующий порядковый номер партии.

Подсчитывая голоса избирателей, участковые избирательные комиссии, прежде всего, определяют количество голосов за каждую партию. На следующем этапе, согласно Избирательному кодексу, будет происходить подсчет голосов за конкретных кандидатов в списках каждой из партий. После завершения процесса подсчета УИК составляют протокол.

Далее УИК должны высчитать избирательную квоту ( "цену мандата") - количество голосов избирателей, необходимых для получения одного депутатского мандата при установлении результатов выборов. Избирательная квота рассчитывается как целая часть результата деления общего количества голосов, поданных в поддержку всех партий, на общее количество депутатских мандатов, которая равна количественному составу Верховной Рады или соответствующему областному, городскому совету.

После этого для определения количества мандатов, полученных "проходными" политсилами в регионах, комиссии делят количество голосов, отданных за каждую из них, на "цену мандата". Эти мандаты в регионах распределяются между теми кандидатами, которые набрали в региональном списке больше всего голосов в процентах. В случае, если избиратели не поддержали конкретных кандидатов, а проголосовали исключительно за партию, то мандаты распределяются в утвержденном партией порядке.

Результаты выборов устанавливает ЦИК. На основании протоколов, которые приходят из УИК, комиссия считает, прежде всего, сколько голосов набрала каждая партия. Партии, преодолевшие проходной барьер по всей Украине, участвуют в распределении мандатов.

Принятый Избирательный кодекс не будет применяться на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года, а вступит в силу 1 декабря 2023 и будет действовать на следующих очередных выборах.

Напомним, проект Избирательного кодекса, предусматривающий введение пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками на выборах народных депутатов, а также изменение избирательной системы на местных выборах (№ 3112-1), принят 7 ноября 2017 года в первом чтении.

29 мая 2019 профильный комитет ВР рекомендовал парламенту рассмотреть проект Избирательного кодекса во втором чтении.

6 июня парламент начал рассмотрение проекта Избирательного кодекса (№ 3112-1) во втором чтении, к которому было подано 4568 поправок.

Народные депутаты более месяца рассматривали 4568 поправок в кодекс. По словам Председателя Верховной Рады Андрея Парубия, Избирательный кодекс - самый масштабный законопроект парламента VIII созыва.

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