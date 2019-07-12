В Харькове восстановили скандальный памятник Жукову

Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес в Facebook.

"Как и обещал – сегодня вернули на место", - написал городской председатель и выложил фото восстановленного памятника.

Мнение комментаторов по этому вопросу разделилось. Одни приветствовали такое решение власти, другие недоумевали, зачем вернули запрещённый законом памятник.

Также юзеры отмечали, что лучше бы Кернес выделил деньги на ремонт жилищного фонда или навел порядок в транспортной отрасли.

Напомним: Украинский институт национальной памяти напоминает, что по закону о декоммунизации памятник Жукову должен быть демонтирован. А по закону о присвоении имен в том числе и топонимам, нет правовых оснований присвоить имя Жукова любому топониму.

Памятник Жукову в Харькове снесли 2 июня в ходе акции протеста возле Дворца спорта, где в тот день проходил съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам".

Мэр Харькова Геннадий Кернесзаверил, что памятник Жукову с его помощью и фонда партии экс-регионала Виталия Хомутынника "Возрождение" будет восстановлен как можно быстрее.

Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович напомнил, что нарушение закона о декоммунизации представителем власти наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

В 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко.

8 мая 2019 на сайте горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке петиций и призвал их поддержать и местных жителей.

19 июня горсовет вернул проспекту Григоренко имя Жукова.

В тот же день с иском в Харьковский окружной админсуд обратился представитель нардепа Андрея Белецкого, который просит отменить решение горсовета. С заявлением в полицию после решения горсовета обратился депутат городского совета Игорь Черняк.

Украинский институт национальной памяти в свою очередь обратился в ГПУ.

20 июня Нацполиция Харьковщины открыла уголовное производство в отношении решения депутатов Харьковского горсовета вернуть проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Источник