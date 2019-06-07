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На Ровенщине сторонники ПЦУ угрожали семье священника

07.06.2019 / 11:49
На Ровенщине сторонники ПЦУ угрожали семье священника
Источник: Центр информации УПЦ
На Ровенщине активисты ПЦУ угрожали семье священника

В селе Новая Мощаница Ровенской области 5 июня сторонники новой Православной Церкви Украины пытались выселить из церковного дома протоиерея Украинской Православной Церкви Игоря Гнатышина, настоятеля захваченного активистами ПЦУ храма в честь Рождества Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, группа активистов пришла в дом священника, где угрожала его семье, нецензурно выражалась и требовала покинуть церковный дом.

«Трое местных мужчин в состоянии алкогольного опьянения требовали покинуть церковный дом, нецензурно выражались и угрожали расправой», - рассказали в пресс-службе УПЦ.

Жена священника, по словам очевидцев, вынуждена была закрыться в доме и вызвать полицию.

К вечеру в доме священника собрались уже около 10-ти сторонников ПЦУ, которые требовали освободить церковный дом.

Отмечается, что именно в этот день в Новой Мощанице побывал архиепископ Ровенский ПЦУ Илларион. Активисты ПЦУ после встречи со своим духовным наставником начали инцидент со священником УПЦ.

Как сообщалось, активисты новой церковной структуры захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Новая Мощаница 2 марта, после чего уже предпринимали попытки выгнать священника УПЦ из церковного дома, где верующие обустроили молитвенную комнату.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ
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