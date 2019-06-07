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Рада не поддержала увольнение Полторака

07.06.2019 / 12:17
На заседании Верховной Рады в четверг, 6 июня, депутаты не поддержали проект постановления президента Владимира Зеленского об увольнении министра обороны Степана Полторака.

Его отставку поддержали 67 депутатов.

Партия "Батькивщина" поддержала представление президента.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко пристыдила Зеленского за постановление об увольнении Полторака и посоветовала ему посетить военный госпиталь.

Самого министра на заседании не было.

Напомним: в среду, 5 июня, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны отказал Зеленскому в освобождении Полторака от должности и попросил президента назвать фамилию кандидата на этот пост.

30 мая президент внес в Раду представление об увольнении Полторака.

Источник

Рада, Полторак
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