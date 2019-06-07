Рада приняла за основу закон о военных капелланах

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13:19
Рада утвердила закон, необходимый для "промышленного безвиза" с ЕС
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09:42
Правление НБУ решило сохранить учетную ставку на уровне 17,5% годовых
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15:19
Кабмин ввел граничные цены на э/э, чтобы избежать роста тарифов
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10:44
Гройсман потребовал проверить формирование цены на газ в "Нафтогазе"
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"Укроборонпром" хочет продать 9 предприятий
- 13:19
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Главные ошибки, которые совершают худеющие23.04.2019 / 09:40Последние новости рубрики
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Сказочно красива: Кейт Миддлтон вышла в свет в воздушном платье Alexander McQueen
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