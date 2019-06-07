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Рада приняла за основу закон о военных капелланах

07.06.2019 / 12:32
Документом предлагается определить организационно-правовые принципы взаимодействия государства и религиозных организаций

Верховная Рада 6 июня приняла за основу проект Закона № 10244-1 «О военном капелланстве».

Документом предлагается определить организационно-правовые принципы взаимодействия государства и религиозных организаций (капелланских объединений) по вопросам реализации конституционного права военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины, других законных военных формирований на свободу мировоззрения и вероисповедания путем внедрения института военного капелланства. Об этом пишет "Юрлига".

Уточняется, что военный капеллан - это священнослужитель (пастырь), уполномоченный на определенный срок капелланским объединением соответствующего религиозного центра на опеку военных. Священнослужитель должен быть гражданином Украины, владеть государственным языком, иметь полное высшее духовное образование и быть членом капелланского объединения (которое может устанавливать другие требования).

Военных капелланов уполномочивают руководители капелланского объединения по согласованию с соответствующим подразделением (должностным лицом) по вопросам военного духовенства (капелланской службы) Вооруженных Сил и других военных формирований.
Определяется, что военным капелланом не может быть священник, которым руководят из России.

Военный капеллан может работать на волонтерских принципах. Волонтер при необходимости обеспечения религиозных обрядов (культов) верующих военнослужащих и работников отличного вероисповедания, на безоплатной основе может заниматься духовностью личного состава Вооруженных Сил и других военных формирований. Требования к капелланам-волонтерам те же, что и к оплачиваемым священникам.

Источник: Inpress.ua
закон, Рада, капеллан
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