Войти | Зарегистрироваться
13:37

пятница,
07 июня
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Рада провалила отставку Грицака

07.06.2019 / 12:48
Верховная Рада не поддержала увольнении председателя Службы безопасности Василия Грицака. По его отставку проголосовали только 78 депутатов.

Сергей Власено от "Батькивщины" сказал, что их фракция поддерживает увольнение силовика.

В то же время, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко отметил, что Владимир Зеленский не внес новую кандидатуру на должность Грицака, и заявил, что президент "уже назначил главу СБУ", своего друга детства Ивана Баканова, и дал ему звание лейтенанта.

Ляшко также обратился в правоохранительные органы с просьбой расследовать "незаконные назначения" Баканова и главы Администрации президента Андрей Богдана.

Олег Барна от "БПП" сказал, что президент имеет право вносить кадровые представления, однако он должен помнить об "ответственности за государство и народ".

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий вступился за главу СБУ, сказав, что "лично Грицак выходил за линию разграничения и лично освобождал украинских политзаключенных".

Самого главы Службы безопасности на заседании ВР не было.

Напомним: в четверг, 6 июня,  парламент также провалил увольнение министров обороны Степана Полторака и иностранных дел Павла Климкина.

30 мая в Верховной Раде не хватило голосов для того, чтобы отправить премьер-министра Владимира Гройсмана и весь состав Кабинета министров в отставку.

20 мая главы Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что он, его заместители и члены команды представят на рассмотрение новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому рапорты об увольнении.

22 мая Зеленский назначил первым заместителем главы СБУ главы партии "Слуга народа", своего друга детства и экс-юриста студии "Квартал 95" Ивана Баканова.

Позже стало известно, что Грицак будет в отпуске, и Баканов будет выполнять его обязанности.

Источник

Рада, Грицак
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 июня
6 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.