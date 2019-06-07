Ценов, который уехал на Донбасс из-за убийства ребенка, возглавит полицию ООС

Об этом 6 июня сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Сегодня утром командующему ООС генералу Александру Сирскому представил нового руководителя полицейских сил в зоне проведения Операции объединенных сил генерала Дмитрия Ценова", - написал он.

По словам Аброськина, в составе сил ООС на постоянной основе несут службу более тысячи сотрудников Национальной полиции.

"Основная задача - выявление террористов, изъятие оружия и взрывчатки, обеспечения общественного порядка", - добавил он.

Напомним: Ценов сам попросил направить его в зону проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

5 июня глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Ценов несет политическую ответственность за действия своих подчиненых, в результате которых погиб пятилетний ребенок в Переяславе-Хмельницком и его отправят на Донбасс.

Аваков также заявил, что не намерен уходить в отставку, но не снимает с себя политической ответственности.

4 июня в крупных городах Украины возле управлений полиции прошли массовые пикеты с требованием к министру внутренних дел Арсену Авакову уйти в отставку.

Ситуация в обществе обострилась после трагедии в Пересяслав-Хмельницком Киевской области, где от выстрела погиб 5-летний ребенок.

3 июня Кирилл Тлявов умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии.

У мальчика обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.

По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Петровца и Приходько 4 июня арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Они не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.

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