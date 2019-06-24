Князев рассказал, когда назначит нового главу полиции Киевской области

По словам Князева, на протяжении недели он согласует назначение нового руководителя областной полиции с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, после чего подпишет соответствующий приказ.

"В течение недели ко мне прибудет исполняющий обязанности главы полиции Киевщины с докладом по окончанию служебного расследования. Мы определимся с превентивными мерами в отношении работы полиции в Переяславе и вообще полиции области. На этой неделе я должен согласовать назначения с министром. И подпишу приказ", - заявил он.

Кроме того, Князев добавил, что в деле об убийстве ребенка работниками Переяславской полиции есть и другие подозреваемые, кроме тех, которые были арестованы ранее.

"Количество людей, которых подозревает следствие, это не два человека. Двое людей были арестованы", - подчеркнул глава Нацполиции.

Напомним, ранее Национальная полиция назначила бывшего начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова, которого отстранили в связи с убийством ребенка, начальником полицейских в составе операции Объединенных сил.

После смерти 5-летнего мальчика вместе с Ценовым от выполнения служебных обязанностей также устранили руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевской области.

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