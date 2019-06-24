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Шуфрич требует от НАПК акты по проверке его деклараций, готов давать любые пояснения

24.06.2019 / 10:54
Народный депутат Украины Нестор Шуфрич назвал выполнением политического заказа заявление НАПК о признаках декларирования недостоверной информации и требует от НАПК предоставления соответствующих актов.

Шуфрич (фракция "Оппозиционный блок") на внеочередных выборах в парламент идет по списку партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"…нам на протяжении 3-х лет не могут предоставить акт по проверке моей декларации НАПК. Ожидаем официального уведомления, вручения в установленном законом порядке акта и обязательно это прокомментируем", - написал Шуфрич на своей странице в Facebook.

По его словам, это ни что иное, как выполнение "заказа с целью давления на мою позицию", остается уточнить, с чьей стороны – пятого президента Украины Петра Порошенко или новой власти.

"Некомпетентные и непрофессиональные заявления и распространение информации от НАПК до того, как я был ознакомлен с самим актом, считаю грубым вмешательством и попыткой влиять на мою политическую позицию. О необъективности и предвзятом отношении НАПК свидетельствует также то, что даже они якобы сообщают в НАБУ о "признаках декларирования недостоверных сведений народным депутатом Шуфричем", хотя им не может быть неизвестно, что к компетенции этого ведомства относится только внесение в декларацию "заведомо недостоверной информации", - отметил нардеп.

Он также потребовал от НАПК предоставить ему акты и заявил, что максимально открыт для дачи любых объяснений и работы со следственными органами.

"Но после этого, если будет доказано, что указанные факты не подтвердятся, или они не будут признаны такими, которые требуют уголовной ответственности, я не исключаю, что вынужден буду требовать привлечения к ответственности тех, кто позволил себе такие действия в отношении меня, в который раз попытавшись поставить под сомнение мои честность и репутацию, особенно в период избирательной кампании", - выразил возмущение Шуфрич.

Напомним, НАПК в ходе проверки деклараций за 2016 и 2017 годы народного депутата Шуфрича выявило признаки декларирования недостоверной информации на более 27 млн грн. Так, в декларации за 2016 год он не указал стоимость ряда своих объектов недвижимости: двух земельных участков, двух жилых домов и 6-ти квартир. Сведения о еще одном участке депутата отсутствуют в декларациях вообще.

"Подавая декларацию за 2017 год, депутат уже указал информацию о стоимости квартир. Зато стоимость двух арендованных в этом году автомобилей не указал, хотя она присутствовала в договорах аренды, а, следовательно, известная депутату", - сообщало НАПК.

По информации Нацагентства, общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации депутата за 2016 год составляет более 14 млн грн, а за 2017 – более 13 млн грн.

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выборы, Шуфрич, НАПК
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