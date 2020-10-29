Заявления главы НАПК о невозможности реализации результатов местных выборов не соответствуют действительности

По его мнению, КСУ фактически заблокировал реализацию результатов местных выборов, поскольку назначение кандидатов избранных на должности, в частности председателей областных, районных советов и их заместителей, возможно только после прохождения ими спецпроверок.

Судей удивляют заявления Новикова, информирует телеграмм-канал "Под мантией". "Глава НАПК выдал страшилку, что депутаты местных советов не могут быть назначены из-за того, что решением КСУ заблокирована возможность провести спецпроверку по лицам", — говорится в сообщении.

"Как мы уже понимаем, страшилку со спецпроверкой придумали и вложили в уши главе НАПК Шабунин и Ко. Мы всегда говорили и продолжаем говорить, что соросята тупые и абсолютно ничего не понимают ни в праве, ни в решениях судов", — отмечают авторы поста.

Они объясняют, почему такие утверждения не соответствуют действительности. "Для депутатов местных советов, которые нас читают, разъясняем, что такие заявления от главы НАПК или других лиц - обыкновенная ложь, и вот почему:

— Статья 56 "Закона о предотвращении корупции", которая предусматривает порядок проведения спецпроверок, не признана КСУ неконституицонной. Данная статья есть и должна применяеться. К тому же, согласно ч.2 ст. 56 Закона не НАПК проводит спецпроверки.

— Часть 1 ст. 56 Закона четко указывает перечень должностей, по которым проводят спецпроверку: лица, которые претендуют на занятие должностей, которые предусматривают занятие ответственного или особо ответственного положения; лица на должности с высоким коррупционным риском (перечень утвержден НАПК).

Так вот, в утвержденном НАПК перечне должностей с высоким коррупционным риском депутатов местных советов нет. Как нет депутатов местного совета и в перечене должностей, которые предусматривают занятие ответственного или особо ответственного положения" — подчеркивают судьи.

"Таким образом, это обыкновенный шантаж соросят, вранье, жалкая попытка навязать свой наратив и рассказать, что из-за решения КСУ мир остановился", — резюмируют они.