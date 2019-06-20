Глава ЦИК: Конституционный суд не может остановить выборы

Об этом она сказала в интервью "ВВС News Украина".

"КС не может остановить выборы своим решением, он просто может определить конституционность указа, ничего больше", - сказала Слипачук.

В то же время она не смогла четко ответить, что будет делать ЦИК, если КС признает указ президента о роспуске Рады неконституционным.

"Для нас это один из вызовов кампании. Для нас возникнет вопрос: проанализировать это решение, подумать, что мы должны сделать и как мы должны вести себя", - сказала глава ЦИК.

При этом она отметила: если суд решит, что указ не соответствует Конституции, то это будет означать, что нет такого указа.

"А значит – у меня нет никаких законных оснований тратить государственные средства. Очень много вопросов возникает. Я должна увидеть решение КС, чтобы ответить на этот вопрос", - сказала Слипачук.

По ее словам, сейчас ЦИК в "очень сложной ситуации, так как процесс подготовки к выборам пошел".

"Он не может быть отложен или на какое-то время остановлен", - подытожила Слипачук.

Напомним: 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

В тот же день группа депутатов "Народного фронта" внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа о внеочередных выборах в ВР.

11 июня Конституционный Суд завершил рассмотрение дела о роспуске Верховной Рады на открытой части пленарного заседания.

Члены КС обратили внимание, что Верховная Рада не предоставила поименный состав коалиции, отсутствие которой якобы является основанием для роспуска парламента.

Спикер ВР Андрей Парубий заявил, что передал в Конституционный суд документ о численности состава двух фракций, входящих в коалицию.

18 июня Конституционный суд в закрытом режиме продолжает рассмотрение представления нардепов о конституционности указа президента о роспуске ВР.

Президент Владимир Зеленский уверен, что распустил Раду законно.

Источник