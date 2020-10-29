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Грузовой поезд сошел с рельсов в Кривом Роге: кто-то повредил пути

29.10.2020 / 17:58
Более 10 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Кривом Роге утром 28 октября, на месте работает полиция.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, а также глава "Укрзализныци" Владимир Жмак в Telegram

Дословно полиция: "28 октября в 4:10 на окраине города Кривой Рог Днепропетровской области во время движения грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов. В результате происшествия люди не пострадали. Следственно-оперативная группа полиции устанавливает обстоятельства происшествия".

Прямая речь Жмака: "Утро началось с двух плохих новостей: схождение 15 вагонов на перегоне возле Кривого Рога и разбитое стекло в только что отремонтированном поезде по маршруту Шевченко – Черкассы. Оба случая произошли из-за худших человеческих качеств: первый – умышленное повреждение пути с явным умыслом причинить аварию, второй – простой вандализм".

По факту схождения вагонов полиция открыла уголовное производство по ст. 276 (нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК.

Жмак добавил, что "Укрзализныця" также проводит расследование по данным фактам и отреагирует должным образом.

Источник

катастрофа, поезд, Кривой Рог
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