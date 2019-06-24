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"Слуга народа" назвала своих мажоритарщиков на Донбассе, шоумен Сивохо идет по "округу Колесникова"

24.06.2019 / 09:42
Партия "Слуга народа" опубликовала данные о своих кандидатах в одномандатных округах Донецкой и Луганской областей на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Среди 12 кандидатов в Донецкой области по округу №49 (Дружковка, Константиновка) идёт известный шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо.

Как известно, по этому округу будет баллотироваться в народные депутаты глава политсовета "Оппозиционного блока" Борис Колесников.

По округу 45 (Авдеевка, Ясиноватая) от "Слуги народа" баллотируется директор ЧП "Елко" (вспомогательное обслуживание наземного транспорта), юрист Георгий Кюрджиев.

По округу 46 (Бахмут) идет выпускник юридического и экономического факультета КНУ им. Т.Шевченко, в прошлом член партии "ДемАльянс" Родион Вощанов.

По округу 47 (Славянск) – доцент кафедры теории, истории государства и права, и конституционного права Университета Государственной фискальной службы Украины Василий Патлачук.

В округе 48 (Краматорск) – уроженец Енакиево, предприниматель в сфере общественного питания, кандидат в 2015 году в Киевсовет от "Самопомичи" Евгений Васили.

В округе 50 (Покровск) – адвокат, руководитель проекта "Социальный правовой центр" Татьяна Романцова.

В округе 51 (Бахмутский район, Зайцево) – уроженец Донецка и выпускник ДонНУ, предприниматель, организатор проектов школы "Оксфорд класс" Дмитрий Радченко.

По округу 52 (Торецк, Дебальцево) от "Слуги народа" баллотируется уроженец Донецка, коммерческий директор ООО "Торговый дом "Торг Сити" (розничная торговля продуктами питания).

В округе 57 (Кальмиусский район Мариуполя) партия выдвинула главу Талаковского поселкового совета Вячеслава Салгалова.

В округе 58 (Центральный район Мариуполя) – предприниматель, занимающийся разработкой и внедрением программного обеспечения для оптимизации работы банковских учреждений, внедрения систем контроля доступа и расчета рабочего времени на предприятиях Виктор Романюк.

В округе 59 (Марьинка, Угледар, Селидово) – уроженка Макеевки, юрист, замдиректора ООО "Укрхимпромторг" Наталия Цыбань.

По округу 60 (Волноваха, часть Мариуполя) партия выдвинула экс-главврача Волновахской центральной районной больницы Александра Безуглого.

В Луганской области "Слуга народа" выдвинула 6 кандидатов-мажоритарщиков.

В округе 105 (Счастье, Новоайдарский район) баллотируется директор фермерского хозяйства Сергей Кобзарь.

В округе 106 (Северодонецк) кандидат экономических наук, предприниматель Алексей Кузнецов.

В округе 107 (Лисичанск) врач, начальник управления здравоохранения Северодонецкого горсовета Александр Сорокин.

По округу 112 (Рубежное) от "Слуги народа" баллотируется собственник ООО "Малое предприятие "Гранд" (предоставление в аренду и эксплуатацию недвижимости) Ярослав Мисинкевич.

По округу 113 (Сватово) – глава Сватовского районного совета Вита Слипец.

По округу 114 (Станица Луганская) – соучредитель ООО "Пролог Компани" Максим Моисеев.

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выборы, мажоритарный округ, Слуга народа
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