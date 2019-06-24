Войти | Зарегистрироваться
10:22

понедельник,
24 июня
Онлайн
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Жизнь
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Как пережить жару: советы врачей и расценки
Жизнь
Как пережить жару: советы врачей и расценки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Кнопкодавы в Раде заплатят по $3 тысячи: Зеленский внес законопроект

24.06.2019 / 09:01
Кнопкодавы в Раде заплатят по $3 тысячи: Зеленский внес законопроект
Президент Владимир Зеленский, который зарегистрировал в Раде законопроект об обеспечении персонального голосования депутатов, предлагает ВР ввести штраф за неперсональное голосование депутатов парламента.

Штраф составит от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тыс. гривен до 85 тыс. гривен).

Соответствующий законопроект №10394 зарегистрирован в Раде 21 июня.

Законопроектом предлагается за совершение депутатом парламента любым способом голосования в парламенте и/или его органах вместо другого депутата (неперсональное голосование) ввести штраф от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, что на данный момент составляет сумму в размере от 51 тыс. гривен до 85 тыс. гривен.

Отмечается, что досудебное расследование таких уголовных правонарушений будет осуществляться следователями органов Государственного бюро расследований (ГБР).

При этом за невыполнение своих обязанностей депутат Рады будет нести ответственность, установленную законом.

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта поспособствует соблюдению требований Конституции и законов Украины, обеспечению учета интересов украинского народа во время принятия Верховной Радой решений, надлежащему выполнению депутатами полномочий, предоставленных им украинским народом.

Напомним, указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу.

КС признал конституционным роспуск Рады и назначение внеочередных выборов.

Источник

Рада, Зеленский, персональное голование
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 июня
23 июня
21 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.