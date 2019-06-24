Кнопкодавы в Раде заплатят по $3 тысячи: Зеленский внес законопроект

Штраф составит от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тыс. гривен до 85 тыс. гривен).

Соответствующий законопроект №10394 зарегистрирован в Раде 21 июня.

Законопроектом предлагается за совершение депутатом парламента любым способом голосования в парламенте и/или его органах вместо другого депутата (неперсональное голосование) ввести штраф от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, что на данный момент составляет сумму в размере от 51 тыс. гривен до 85 тыс. гривен.

Отмечается, что досудебное расследование таких уголовных правонарушений будет осуществляться следователями органов Государственного бюро расследований (ГБР).

При этом за невыполнение своих обязанностей депутат Рады будет нести ответственность, установленную законом.

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта поспособствует соблюдению требований Конституции и законов Украины, обеспечению учета интересов украинского народа во время принятия Верховной Радой решений, надлежащему выполнению депутатами полномочий, предоставленных им украинским народом.

Напомним, указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу.

КС признал конституционным роспуск Рады и назначение внеочередных выборов.

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