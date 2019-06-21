В УПЦ прокомментировали раскол в ПЦУ: Возникший скандал наносит серьезный удар по авторитету патриарха Варфоломея

Раскол в рядах новой Православной Церкви Украины кардинальным образом изменил ситуацию вокруг нее в Православном мире.

Об этом заявил Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний в своем блоге на сайте «Вести».

«Искусственно возведенная Фанаром структура не продержалась и полугода. Сшитая политическими, геополитическими и определенными меркантильными интересами ПЦУ ожидаемо начала разваливаться. Тем более, что цементирующая ее административная поддержка после выборов канула в Лету», - отметил он.

Подводя итоги Собора УПЦ КП 20 июня, на котором Филарет объявил о восстановлении Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, митрополит Антоний отметил, что «дефрагментация» новой Церкви негативно скажется как на авторитете Патриарха Варфоломея, так и на ее собственной репутации в мире.

«Во-первых, из уст ее представителей публично прозвучало признание в том, что ПЦУ не является независимой Церковью и находится под контролем Фанара. Более того, как оказывается, с Томосом украинцев обманули, поскольку он так и не даровал настоящей автокефалии», - комментирует владыка.

«Во-вторых, ситуация продемонстрировала наличие в ПЦУ большого количества противоречий и разных лагерей влияния. Это создает предпосылки для новых разделений и расколов, что ставит перспективы дальнейшей жизнедеятельности упомянутой структуры под очень большие сомнения», - отмечает он.

Поместные Православные Церкви, которые до сих пор официально не признали новую украинскую Церковь, тем более не признают ПЦУ после раскола в ней, считает Управделами УПЦ.

«В-третьих, дефрагментация ПЦУ может поставить крест на любых попытках продавить ее признание на уровне Поместных Православных Церквей. Последние не будут подставлять себя под удар, вступая в связь с организацией, которая не только создана в обход канонов, но и провоцирует дальнейшие расколы», - заявил он.

Кроме того, в свете падения авторитета Патриарха Варфоломея все более актуальным становится вопрос о Всеправославном диалоге по поводу вмешательства Фанара в «церковный вопрос» Украины.

«В-четвертых, возникший скандал наносит серьезный удар по авторитету Патриарха Варфоломея, чьи действия в Украине привели не к восстановлению единства украинского Православия, а к кардинальному усугублению его разделения, - считает митрополит. - В-пятых, сложившаяся ситуация еще более актуализировала проблематику относительно проведения Всеправославного совещания, на котором Поместные Церкви должны выработать решение по купированию негативных последствий вмешательства Фанара в украинские церковные дела».

Митрополит Антоний отмечает, что вопрос Всеправославного совещания имеет первостепенное значение, «ведь затягивание соответствующего процесса оплачивается все новыми и новыми гонениями в отношении верующих канонической Церкви, политическими ударами, нацеленными на ее уничтожение, а также постепенным размыванием основ Всеправославного единства».