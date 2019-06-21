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Управделами УПЦ рассказал, о чем нужно помнить тем, кто будет держать Петров пост

21.06.2019 / 16:38
Управделами УПЦ рассказал, о чем нужно помнить тем, кто будет держать Петров пост
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Владыка Антоний рассказал, чем на самом деле является пост

Петров пост в этом году начинается 24 июня и заканчивается 11 июля. Существуют общие распространенные ошибки у желающих приступить к посту, и не только к Петрову.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Пост - это возможность проверить себя и подкорректировать только себя. Никаким образом наше постное настроение не должно стать проблемой для ближних, каким-то внешним раздражителем.

Приступающие же к посту, в особенности новички, забывают об этом и стремятся изо всех сил втянуть в пост всех знакомых и незнакомых, попадающихся под руку, навязывают свой образ жизни, свои постулаты. В результате, получая отказ либо нарываясь на грубость, они превращают пост в войну с окружающими людьми, забывая, что двигаться-то нужно как раз в противоположном направлении - стремиться к любви, терпению, смирению», - сказал митрополит. 

Владыка Антоний рассказал, чем на самом деле является пост.

«Пост - это не спорт, когда нужно добежать до финиша первым из последних сил и получить приз. 

Пост - дело сугубо личное, как правило, неафишируемое и незаточенное под быстрый и явный результат. Это своего рода накопление духовных сил и навыков, наш духовный резерв маленьких достижений. И главным из них будет отсутствие претензий к окружающим, Церкви, Богу. Обвинения в своих проблемах кого бы то ни было - верный признак того, что что-то идет не так в духовном развитии. 

Верующий человек трезво и спокойно, без надрыва признается себе во всех своих промахах и проколах, во всех происходящих проблемах находит свою вину либо видит волю Божию, пытается проанализировать и изменить ситуацию, снова-таки за счет изменения себя самого, а не других. 

Время, отведенное для поста, - возможность конструктивного самоанализа и самооценки. Пост - это сосредоточение на себе и своих привычках, пристрастиях», - сказал он. 

Управделами УПЦ подчеркнул, что «если такой пост наступит в нашей жизни, если осуждению ближних в нем не будет места, то мы заслужим Божьего благословения, не сравнимого ни с какими земными наградами».

Источник: Inpress.ua
пост, УПЦ, Митрополит Антоний
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