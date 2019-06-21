Глава КС Шаптала опровергает заявления Ляшко о посещении ею АПУ

А также встречалась с главой государства Владимиром Зеленским, что может ставить под сомнение объективность решения КС по указу президента о роспуске Верховной Рады.

"На официальной странице Радикальной партии… был опубликован материал… В этой публикации Ляшко высказывает сомнения относительно объективности и законности будущего решения Конституционного суда Украины о роспуске парламента, а также утверждает о давлении на судей КС, которое осуществляется со стороны президента Зеленского", - говорится в заявлении главы КС, текст которого размещен в четверг, 20 июня, на сайте суда.

В заявлении Шапталы отмечается: "В связи с указанным считаю необходимым опровергнуть утверждение Ляшко относительно посещения мною лично администрации президента и моих встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским".

По словам главы КС, она виделась с главой государства 20 мая 2019 года во время инаугурации, когда приводила к присяге новоизбранного президента Украины.

Также в заявлении подчеркивается, что президент присутствовал 11 июня на открытой части заседания КС по рассмотрению дела о конституционности указа президента о роспуске Рады.

"Таким образом, заявление народного депутата Ляшко имеет манипулятивный характер, не соответствует действительности, направлено на формирование в обществе предвзятого мнения о Конституционном суде, в частности, в контексте рассмотрения ним дела о соответствии Конституции Украины (конституционности) указа президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", - подчеркивается в обнародованном заявлении главы КС.

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