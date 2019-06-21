Зеленский отменил 159 президентских указов своих предшественников

Соответствующие указы №418/2019 и №419/2019 был подписан в четверг, 20 июня.

Ранние отменяемые указы (1991-2001 гг) носят почти исключительно экономический характер, поздние (преимущественно 2011-2013 гг) – административные, касаются положений о различных ведомствах.

Также отменяются отдельные положения и пункты еще 31 указа, в том числе отменяются отдельные абзацы и пункты указов об изменениях в другие указы.

Подавляющее большинство отменяемых указов изданы в годы президентства Кучмы и Януковича. Отменяются лишь 8 указов, изданных Кравчуком в 1991-1994 году и один – Ющенко в 2005 году. Под отмену не подпадает ни один из указов, изданных пятым президентом Украины Петром Порошенко – лишь одна из статей его указа о положении о Генштабе ВСУ.

Источник