Войти | Зарегистрироваться
17:04

пятница,
21 июня
Онлайн
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Жизнь
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Как пережить жару: советы врачей и расценки
Жизнь
Как пережить жару: советы врачей и расценки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский отменил 159 президентских указов своих предшественников

21.06.2019 / 15:45
Президент Владимир Зеленский подписал два указа о признании утратившими силу 159 указов, изданных Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой, Виктором Ющенко и экс-президентом Виктором Януковичем.

Соответствующие указы №418/2019 и №419/2019 был подписан в четверг, 20 июня.

Ранние отменяемые указы (1991-2001 гг) носят почти исключительно экономический характер, поздние (преимущественно 2011-2013 гг) – административные, касаются положений о различных ведомствах.

Также отменяются отдельные положения и пункты еще 31 указа, в том числе отменяются отдельные абзацы и пункты указов об изменениях в другие указы.

Подавляющее большинство отменяемых указов изданы в годы президентства Кучмы и Януковича. Отменяются лишь 8 указов, изданных Кравчуком в 1991-1994 году и один – Ющенко в 2005 году. Под отмену не подпадает ни один из указов, изданных пятым президентом Украины Петром Порошенко – лишь одна из статей его указа о положении о Генштабе ВСУ.

Источник 

Зеленский, отмена указов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.